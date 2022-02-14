Dinar'daki çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu

Dinar ilçesinde çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Siparişleri alan çiçekçiler, hazırlıklarını tamamlayarak en çok tercih edilen gül, orkide ve papatyaları teslimat adreslerine gönderdi.

Çiçekçilik yapan Ramazan Yılmaz, 14 Şubat öncesinde iş yerini çiçeklerle donattığını söyledi.

Sevgililer Gününde sipariş yoğunluğu yaşadıklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Pandemiden dolayı uzun süredir işlerimizde düşüş vardı. 14 Şubat bizler için hem anlamlı hem de siparişin en çok alındığı günlerden bir tanesidir. Bu anlamlı günde çiftlerimizin çiçek almada sıkıntı yaşamaması için fiyatlarımızı uygun tutuyoruz. Bu sene Sevgililer Gününde çok talep gören gülü 30-35 lira bandında satacağız. Normal bir mevsim buketi 100 lira civarı olacak. Orkideler 200, orta karar bir saksı çiçeği ise 150-200 lira bandında olacak."