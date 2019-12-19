Dinar'da yükümlüler fidan dikti
Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ilçede fidan dikme etkinliği düzenlendi.
19.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:34
Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ilçede fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Dinar'da bulunan Adalet Hatıra Ormanı'nda 100 sedir çamı fidanı yükümlüler tarafından toprakla buluşturuldu.
Fidan dikme etkiliğine haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlüler ile denetimli serbestlik müdürlüğü personeli de katıldı.
Kaynak: AA