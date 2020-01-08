Dinar'da yükümlü çocuklarına ayakkabı yardımında bulunuldu
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Dinar'da yükümlü çocuklarına ayakkabı yardımında bulunuldu

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu, Denetimli Serbestlik kapsamında bulunan ve maddi durumu iyi olmayan yükümlü çocuklarına kışlık ayakkabı yardımında bulundu.

08.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:38
Dinar'da yükümlü çocuklarına ayakkabı yardımında bulunuldu

Koruma Kurulu, Denetimli Serbestlik kapsamında bulunan ve maddi durumu iyi olmayan yükümlü çocuklarına kışlık ayakkabı yardımında bulundu.

Koruma Kurulu üyesi olan Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanlığı tarafından kış ayına girilmesi nedeni ile toplam 61 öğrenciye kışlık ayakkabı, bot ve içi yünlü çizme dağıtıldı.

Kaynak: AA
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