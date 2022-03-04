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DİNAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen araştırma kapsamında ilçede ve şehir dışında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Aramalarda 2 hassas terazi, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, kokain, 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 65 sikke, dedektör, 950 lira, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem başlatıldı. İfadesi alınan 11 şüpheliden, B.K., B.E., R.D., B.K., M.K., H.Ö., C.S. ve Ş.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİNAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

DİNAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

DİNAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

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