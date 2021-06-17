Dinar'da üretilen lavantalardan "Dinarelli" markasıyla temizlik ve kozmetik ürünleri yapılıyor

Dinar Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Sürdürülebilir Gelişim Derneğince, ilçede üretimi yapılan lavantalardan "Dinarelli" markasıyla 20 çeşit temizlik ve kozmetik ürünü yapılıyor.

Dinar Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Sürdürülebilir Gelişim Derneğince, ilçede üretimi yapılan lavantalardan "Dinarelli" markasıyla 20 çeşit temizlik ve kozmetik ürünü yapılıyor.

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, yaptığı açıklamada, ilçede lavanta üretiminin 200 dekarlık alanda 2015 yılında başladığını söyledi.

Hasadını yaptıkları lavantaların ilçedeki bir tesiste yağının çıkarıldığını dile getiren Kapankaya, şöyle konuştu:

"Elde edilen bu lavanta yağıyla da 20 çeşidi aşan temizlik ve kozmetik ürünleri yapılıyor. Bu yaptırdığımız ürünleri ise 'Dinarelli' markasıyla satış mağazamızda satılıyor. Burada bu ürünlerin dışında Kadın Kültür Evimizde kadınlarımızın ürettiği lavanta keseleri, buketleri, kokulu mumlar ve diğer bütün ürünlerde mağazamızda sergileniyor. Kadınlarımızın emeklerini değerlendiriyoruz. Onların iş hayatına katılmalarını, üretken olmalarını sağlıyoruz."

Kapankaya, mağazanın etrafındaki lavanta tarlasında misafirlerin fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz