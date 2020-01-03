Dinar'da trafik kazası
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
03.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:10
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dinar-Sandıklı kara yolunun 30'uncu kilometresinde Ş. Yılmaz yönetimindeki 03 NE 530 plakalı otomobile, S. Eperman idaresindeki 20 AAD 746 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada, yaralanan H. Ateş Dinar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA