Dinar'da tenis kursları başladı

06.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:38

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tenis kursları başlatıldı.

Dinar Kaymakamlığı ve Dinar Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumun iş birliğinde Dinar Kapalı Spor Salonu'nda başlayan kursları ziyaret eden Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, kursiyerlerle sohbet etti.

Kapankaya, burada yaptığı açıklamada, "İlk etapta 7-11 yaş arası 42 çocuğumuz halk eğitim müdürlüğünce açılan kurslar için müracaat etmiştir ve kursumuz bugün başlamıştır. Ancak daha az sayıda gruplarla üniversite öğrencisi ve büyüklere de kurs açmayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA