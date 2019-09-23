Dinar'da sürücülere alkol denetimi

Dinar'da sürücülere alkol denetimi

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi.

23.09.2019 12:16
Dinar'da sürücülere alkol denetimi

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi.

Dinar'a bağlı istasyon mahallesi, istasyon caddesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan sürücülere gerekli ceza işlemleri yapıldı.

Yapılan açıklamada, ilçe merkezinde alkol denetimlerinin her gece devam edeceği, alkollü araç kullanımına ilişkin taviz verilmeyeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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