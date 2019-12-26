Dinar'da sosyal yardımlar anlatıldı

26.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:48

Dinar ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü uzamanları tarafından merkez ve mahalle muhtarlarına devletin vatandaşlara verdiği sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi.

Dinar Kaymakamlık toplantı salonunda Dinar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ndeki yetkililerin verdiği seminerde, muhtarlara, vatandaşların hangi yardımlardan yararlanabileceği, yararlanma şartları ve yapılması gerekenler anlatıldı.

Toplantının sonunda ise yine müdürlük tarafından bağımlılıkla mücadele yoları anlatıldı.

Kaynak: AA