Dinar'da sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dinar'da sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Dinar'da sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel

Dinar Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Dinar Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Belediyede çalışan toplam 44 memurun 1 yıllık sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanı Mehmet Demir ve iş yeri temsilcisi Ülkü Tosun tarafından imzalandı.

Sözleşme kapsamında memur personellere sosyal denge tazminatı olarak aylık net 300 lira verilecek.

Başkan Sarı, mevzuat çerçevesinde, yetkili Türk Yerel Hizmet-Sen ile bütün personeller arasında ayırım yapmaksızın, 15 Mayıs tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacak sosyal denge sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.

Sarı, "İmzalamış olduğumuz sözleşme ile memurların alacağı denge tazminatında bir miktar artış yapılarak, tutar 300 lira olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin memurlar için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz elimizden gelen tüm imkanları personeller için kullanırken, onlar da vatandaşlara her zaman olduğu gibi özverili bir şekilde hizmet verebilmek için çalışmalarına devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

İsviçre Türk Toplumu merkezine bombalı tehdit
İsviçre Türk Toplumu merkezine bombalı tehdit
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dinar'da sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 14:00:34. #1.16#

title