Dinar'da "Şiir Günleri"

01.09.2019 15:48

Dinar ilçesinde "Şiir Günleri" programı düzenlendi.



Suçıkan Park Tesisleri'nde, Suçıkan Dinar Yazarlar Şairler Kültür Derneğince bu yıl 6'ncısı düzenlenen programa çok sayıda şair ve ozan katıldı.

Programda konuşan Dinar Yazarlar Şairler Kültür Derneği Başkanı Yaşar Sağlam, programın amacının ilçenin dışarıda tanıtımının yapılması olduğunu söyledi.

Ozan Muhsin Yaralı, Ozan Osman Bozkurt ve Ozan Selehattin Kazanoğlu'nun sazlı, sözlü katıldığı programda şairler, kendi şiirlerini okudu.

Kaynak: AA