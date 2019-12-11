Dinar'da okullar denetlendi

11.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:40

Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, ilçedeki okulları ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu.



Okul eksiklikleri, yapılması gerekenler ve öğrenci sorunlarıyla ilgili bilgiler alan Taşbaş, şunları söyledi:

"Müdürlüğümüzce yapılan program çerçevesinde rehberlik, denetim, akademik başarının arttırılması, okullarımızın eğitim-öğretim ortamlarının yerinde görülmesi amacıyla dönem başı okul ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Dinar Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu ziyaret edildi. Okullarımızda incelemelerde bulunduk."

Kaynak: AA