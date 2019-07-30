Dinar'da mesleki yeterlilik sınavı

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası ile Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (MEYBEM) iş birliğinde açılan kurs ve sınavlara katılan 25 kişi belgelerini almaya hak kazandı.

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (DİTSO) Abdullah Bağırkan tarafından mesleki yeterlilik belgeleri sınavlarda başarı olan esnaflara verildi.

Belge dağıtım töreninde konuşan Bağırkan, "Esnaflarımız bundan sonraki hayatlarında daha profesyonel bir şekilde işlerini yaparak en iyi hizmeti sunacaklar." dedi.

Kaynak: AA