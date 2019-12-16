Dinar'da Kuran-ı Kerim okuma yarışması
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri kız öğrencileri arası Kur'an-ı Kerim güzel okuma ve hafızlık il içi yarışmaları düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri kız öğrencileri arası Kur'an-ı Kerim güzel okuma ve hafızlık il içi yarışmaları düzenlendi.
Yarışmanın il finali Dinar Şehit Şükrü Bayrakcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda yapıldı.
Yarışmaya, 11 Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi hafızlık yarışmasına 6 kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi katıldı.
Yarışma sonunda düzenlenen ödül törenine, Kaymakam Selami Kapankaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fevzi Özdemir dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.