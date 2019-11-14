Dinar'da "Kültür Şehri Dinar Okuyor" projesi
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Dinar'da "Kültür Şehri Dinar Okuyor" projesi

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'nın desteğiyle başlatılan "Kültür Şehri Dinar Okuyor" isimli proje kapsamında okullarda kitap dağıtıldı.

14.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:00
Dinar'da

Kaymakamı 'nın desteğiyle başlatılan "Kültür Şehri Dinar Okuyor" isimli proje kapsamında okullarda kitap dağıtıldı.

Dinar ve köylerindeki okullardaki öğrencilere tavsiyeli kitaplar dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, "Öğrenciler bu kitapları öğretmenlerinin nezaretinde okuyacaklar. Haziran ayında yapılacak değerlendirmeyle dereceye giren öğrenciler Dinar Belediyesi tarafından ödüllendirilecektir." dedi.

Kaynak: AA
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