Dinar'da "Kültür Şehri Dinar Okuyor" projesi
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'nın desteğiyle başlatılan "Kültür Şehri Dinar Okuyor" isimli proje kapsamında okullarda kitap dağıtıldı.
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'nın desteğiyle başlatılan "Kültür Şehri Dinar Okuyor" isimli proje kapsamında okullarda kitap dağıtıldı.
Dinar ve köylerindeki okullardaki öğrencilere MEB tavsiyeli kitaplar dağıtıldı.
Dağıtım töreninde konuşan Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, "Öğrenciler bu kitapları öğretmenlerinin nezaretinde okuyacaklar. Haziran ayında yapılacak değerlendirmeyle dereceye giren öğrenciler Dinar Belediyesi tarafından ödüllendirilecektir." dedi.