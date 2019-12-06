Dinar'da kış tedbirleri toplantısı
Haberler » Güncel » Dinar'da kış tedbirleri toplantısı - Haber

Dinar'da kış tedbirleri toplantısı

Dinar ilçesinde kış mevsiminde alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

06.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:04
Dinar'da kış tedbirleri toplantısı

ilçesinde kış mevsiminde alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Kaymakam başkanlığındaki toplantı kaymakamlık binasında gerçekleştirildi.


İlçedeki kurum amirlerinin de eksiksiz olarak katıldığı toplantıda, kış mevsiminde vatandaşların mağdur edilmeden normal hayat işleyişinin azami derede sürdürülmesi için kurumlar arası istişare içinde gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşların, bilhassa öğrenci taşıyan şoförlerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konuları görüşüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler