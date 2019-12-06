Dinar'da kış tedbirleri toplantısı

06.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:04

Dinar ilçesinde kış mevsiminde alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Kaymakam Selami Kapankaya başkanlığındaki toplantı kaymakamlık binasında gerçekleştirildi.



İlçedeki kurum amirlerinin de eksiksiz olarak katıldığı toplantıda, kış mevsiminde vatandaşların mağdur edilmeden normal hayat işleyişinin azami derede sürdürülmesi için kurumlar arası istişare içinde gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşların, bilhassa öğrenci taşıyan şoförlerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konuları görüşüldü.

Kaynak: AA