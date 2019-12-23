Dinar'da "Kadına Yönelik Şiddet" toplantısı yapıldı
Haberler » Güncel » Dinar'da "Kadına Yönelik Şiddet" toplantısı yapıldı - Haber

Dinar'da "Kadına Yönelik Şiddet" toplantısı yapıldı

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

23.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:16
Dinar'da

Kaymakamı başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan kaymakam Kapankaya, kadına şiddetle alakalı ilçede bulunan bütün kurumların ortak hareketle gerekli çalışmaları yapacağını, kadın erkek eşitliği bilincini toplumda oluşturacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler