Dinar'da "Kadına Yönelik Şiddet" toplantısı yapıldı
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve diğer kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan kaymakam Kapankaya, kadına şiddetle alakalı ilçede bulunan bütün kurumların ortak hareketle gerekli çalışmaları yapacağını, kadın erkek eşitliği bilincini toplumda oluşturacaklarını söyledi.