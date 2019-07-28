Dinar'da halk günü toplantısı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar'da halk günü toplantısına katıldı.

Parti binasındaki programda, Özkaya, Dinar ve köylerinden gelen vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Halk günü toplantısıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Özkaya, "Geçtiğimiz yıl öğrenci azlığından dolayı kapanan Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) bu yıl yeniden açılacak. Bu yıl yeniden öğrenci almaya başlayacak. Yine, Fatih mahallesine yapımı devam eden 800 adet konutun teslim tarihi ise yılbaşı olacak. Dinar'a yapılacak yatırımları yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA