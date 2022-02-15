Dinar'da haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı - Haberler
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Dinar'da haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dinar'da haklarında arama kararı olan 7 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi polis tarafından yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi polis tarafından yakalandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çeşitli suçlar ve farklı hapis cezaları ile aranan N.D., S.E., S.Ç., G.Ç., Ö.E., H.Y.B. ve İ.Ç., isimli şahıslar yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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