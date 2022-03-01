DİNAR'DA EV YANGINI

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde sabaha karşı V.K.'nin 2 katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. Alevlerin 2 katlı evi sardığı yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması ardından söndürüldü. Evde yaşayan anne ve kızının önceki gün başka bir şehirde bulunan oğullarının yanına misafirliğe gittiği öğrenildi.