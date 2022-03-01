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DİNAR'DA EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Dinar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde sabaha karşı V.K.'nin 2 katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. Alevlerin 2 katlı evi sardığı yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması ardından söndürüldü. Evde yaşayan anne ve kızının önceki gün başka bir şehirde bulunan oğullarının yanına misafirliğe gittiği öğrenildi.

DİNAR'DA EV YANGINI

DİNAR'DA EV YANGINI

DİNAR'DA EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Münir Karaloğlu, Karahisar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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