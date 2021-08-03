DİNAR'DA EKMEK EVİNDE YANGIN
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DİNAR'DA EKMEK EVİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Deprem Evleri arasında bulunan ekmek evinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Deprem Evleri arasında bulunan ekmek evinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Dinar Stadyum Mahallesi'ndeki Deprem Evleri arasında bulunan ekmek evinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, ekmek evindeki yangına ve kenarında tutuşan odunlara müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü.

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DİNAR'DA EKMEK EVİNDE YANGIN
DİNAR'DA EKMEK EVİNDE YANGIN
DİNAR'DA EKMEK EVİNDE YANGIN
DİNAR'DA EKMEK EVİNDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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