Dinar'da deneme amaçlı kestane fidanı dikildi
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Dinar'da deneme amaçlı kestane fidanı dikildi

24.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:21
Dinar'da deneme amaçlı kestane fidanı dikildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 'Kestane Deneme' projesi hayata geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 'Kestane Deneme' projesi hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Aydın İncir Araştırma Enstitüsü ile Dinar Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu 'Dinar İlçesi Kestane Deneme' projesi kapsamında saha çalışmaları tamamlanarak Yeşilçat köyünde kestane fidanı dikildi.

Yeşilçat köyünde belirlenen deneme parseline dikimleri sonucu Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 5 yıl boyunca kestane ağaçları takip edilecek ve bölgeye en uygun çeşit belirlemesi tamamlanmış olacak. Kestane fidanı dikimine Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'da katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Dinar'da deneme amaçlı kestane fidanı dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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