Dinar'da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 30 çiftçiye yüzde 75'i hibe ayçiçeği tohumu verildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 30 çiftçiye yüzde 75'i hibe ayçiçeği tohumu verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, ayçiçeği tohumları çiftçilere dağıtımı yapıldı.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, burada yaptığı konuşmada, "İlçemizde sulu topraklar olduğu kadar susuz topraklarda var. Son yıllarda ayçiçek yağının ne kadar kıymetlendiğini biliyoruz. İlçemizde de daha fazla yağlık tohum ekilmesi için devletimizin bir desteği var. Yüzde 75'i hibeli. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Programa Kapankaya'nın yanı sıra, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakaya, İGM üyeleri Ahmet Çetin, Bilal Demiröz, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz