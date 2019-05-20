Dinar'da "Atabarı" Oynandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Milli Mücadelenin başlangıç tarihi olan 19 Mayıs münasebetiyle Dinar Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen "Atabarı" oyunu, Suçıkan Park Tesisleri'nde oynandı.



81 il 19 ülkede eş zamanlı oynanan oyun saat 19.19'da başladı ve yaklaşık 10 dakika boyunca devam etti.

Atabarı oyununa İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı da eşlik etti.

Dinar Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin de katıldığı Atabarı oyununda her yaş grubundan vatandaşlar dans etti.

Kaynak: AA