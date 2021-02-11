Dinar'da asayiş
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Dinar'da asayiş

11.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:44
Dinar'da asayiş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Mehmet Çavuş Mahallesi'nde A.D'nin adresine baskın düzenledi.

Operasyonda, ahırda saman balyası arasına saklanmış, poşete sarılı halde bir miktar eroin, ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 835 bin lira, 2 cep telefonu, 10 fişek ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Ekipler, A.D'yi gözaltına aldı.

Dinar'da uyuşturucu operasyonu

Dinar'da üst araması sırasında üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan kadın hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu N.D'nin üst aramasında alüminyum folyo içerisine sarılı bir miktar eroin ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli kadın hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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