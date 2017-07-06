Dinar'da Ağaçlandırma Çalışmaları

Dinar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde 2 yılda 2 milyon adet sedir fidanı dikildiği bildirildi.





Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlüğün, 2012 yılında kurulduğunu anlatarak, son 2 yılda 2 milyon adet fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.





Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimat ve destekleri ile dikilen fidanların boylarının, 80 santimetreye ulaştığını dile getiren Yalçın, şu bilgileri aktardı:



"İlk olarak Dinar'a bağlı Çakıcı Orman Sahası ağaçlandırıldı. Çakıcı ağaçlandırma sahamız, 136 hektarlık bir arazi. 2016 yılında dikilen sedir fidanlarında, büyük gelişme var. Dinar Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Başmakçı, Evciler ve Dazkırı orman şefliklerimiz ile ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor."