Dinar'da 68 yükümlüye seminer verildi

26.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:00

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 68 yükümlüye "Suç Önleme, Suçtan Korunma ve Bireysel Güvenlik" konulu seminer verildi.

Dinar Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanları Yakup Kuzucu ve Denetimli Serbestlik Uzmanı Bekir Güç tarafından verilen seminerde, suçun tanımı, suç ve suçluluğu etkileyen faktörlerin neler olduğu, suçun önlenmesi, suçtan korunma yöntemleri, bireysel güvenlik tedbirlerinin neler olduğu hususunda bilgi verildi.

Kaynak: AA