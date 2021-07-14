Dinar'da 15 Temmuz Şehidi Şükrü Bayrakçı Hatıra Ormanı ziyaret edildi
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Dinar'da 15 Temmuz Şehidi Şükrü Bayrakçı Hatıra Ormanı ziyaret edildi

Dinar'da 15 Temmuz Şehidi Şükrü Bayrakçı Hatıra Ormanı ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Dinar İlçesi Kazanpınar köyünde Şehit Şükrü Bayrakçı Hatıra Ormanında yapılan iyileştirme ve bakım çalışmaları ziyaret edildi.

Dinar İlçesi Kazanpınar köyünde Şehit Şükrü Bayrakçı Hatıra Ormanında yapılan iyileştirme ve bakım çalışmaları ziyaret edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Dinar Kaymakamlığı ve Dinar Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar, AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er, Orman İşletme Müdürü Serdar Özel, 15 Temmuz Şehidi Şükrü Bayrakçı'nın dedesi Şükrü Bayrakçı ve beraberindekiler ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit Şükrü Bayrakçı Hatıra Ormanında yapılan çalışmalar ziyaret edilerek dikilen fidanların bakımını ve sulamasını gerçekleştirdiler.

Dikilen fidanların sulanmasının ardından Dinar Orman İşletme Müdürü Serdar Özel tarafından ziyarete gelen heyete hatıra ormanında yapılan bakım ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programın devamında ise 15 Temmuz Şehidi Şehit Şükrü Bayrakçı'nın ve tüm şehitlerin ruhuna ithafen Kuran'ı Kerim tilaveti okunarak günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile program son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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