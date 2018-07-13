Dinar'da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı.

Dinar Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından Hükümet Konağı şehitler köşesinde 15 Temmuz hain darbe girişimiyle alakalı Anadolu Ajansı (AA) tarafından çekilmiş fotoğraflar sergilendi.

Serginin açılışını Kaymakam Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Saffet Acar ve Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk yaptı.

Fotoğraf sergisinden çok etkilendiğini ve duygu dolu anlar yaşadığını belirten Kaymakam Şahin, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.