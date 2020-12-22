Dinar Belediyesine 3 kamyon kazandırıldı
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Dinar Belediyesine 3 kamyon kazandırıldı

22.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:20
Dinar Belediyesine 3 kamyon kazandırıldı

Dinar Belediyesine 3 kamyon kazandırıldı.

Dinar Belediyesine 3 kamyon kazandırıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğinden hediye olarak gelen kamyonun yanı sıra Dinar Belediyesi tarafından da 2 kamyon araç filosuna kazandırıldı.

Kamyonların Dinar Belediyesine ulaşmasının ardından belediye hizmet binası önünde adak kurbanı kesildi.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar'a en iyi şekilde hizmet etmek için, halkın sıkıntılarını gidermek adına çalışmalara istikrarlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda araç filosunu da güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Sarı, "Halka daha kaliteli hizmet verebilmek adına göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ihtiyacımız olan araç ve ekipmanları ilçeye kazandırma gayretinde olduk. Araç filomuza kazandırmış olduğumuz kamyonlar ilçeye ve belediyeye hayırlı olsun. Kazasız belasız çalışmalar diliyorum." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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