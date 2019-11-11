Dinar Belediye Spor Emirdağ Spor ile karşılaştı

11.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:54

Afyonkarahisar Süper Amatör Liginin 7. Haftasında Dinar Belediye Spor, Emirdağ Spor ile karşı karşıya geldi.



Dinar Belediye Spor Emirdağ Spor sahada çok iyi bir oyun sergiledi. Yoğun bir seyirci desteği ile maça çıkan Dinar Belediye Spor, girdiği pozisyonlarda sonuç bulamayarak sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.



Maçı izlemeye; Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Öztürk, MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er, Dinar Belediye Spor Kulübü Başkanı Fahri Gündüz, Emirdağ Spor Kulübü Başkanı Süleyman Kocabıçak, Dinar Belediye Spor yönetimi ve spor severler katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA