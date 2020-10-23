Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya ziyaretler

Isparta DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı ziyaret etti.

Isparta DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Şahin ile Sarı, ilçeye yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Sarı'ya plaket takdim eden Şahin'in ziyaretine, Bölge Müdür Yardımcısı Osman Erkan, şube müdürleri Halil Akar ile Ömer Açıkgöz eşlik etti.

Şehit yakınları ve gazilerden Başkan Sarı'ya ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, Dinar Belediye Başkanı Sarı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarı, yaptığı açıklamada, "Gazilerimiz ile şehitlerimizin yakınları bizim başımızın tacıdır. Şehitlerimize minnettarız. Belediye olarak gazi ve şehit ailelerimize indirimli su tarifesi uygulamasını hayata geçirdik. 2019 yılı haziran ayından bu yana uygulamamız devam ediyor. Her zaman gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Öztürk de ziyarette, Sarı'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz