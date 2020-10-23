Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya ziyaretler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya ziyaretler

23.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:28
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya ziyaretler

Isparta DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı ziyaret etti.

Isparta DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Şahin ile Sarı, ilçeye yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Sarı'ya plaket takdim eden Şahin'in ziyaretine, Bölge Müdür Yardımcısı Osman Erkan, şube müdürleri Halil Akar ile Ömer Açıkgöz eşlik etti.

Şehit yakınları ve gazilerden Başkan Sarı'ya ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, Dinar Belediye Başkanı Sarı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarı, yaptığı açıklamada, "Gazilerimiz ile şehitlerimizin yakınları bizim başımızın tacıdır. Şehitlerimize minnettarız. Belediye olarak gazi ve şehit ailelerimize indirimli su tarifesi uygulamasını hayata geçirdik. 2019 yılı haziran ayından bu yana uygulamamız devam ediyor. Her zaman gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Öztürk de ziyarette, Sarı'ya Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Cem Yılmaz Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Yücel İldiz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'ya ziyaretler - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 09:34:11. #1.15#
title