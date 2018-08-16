Dinar'a Yeni Atamalar

Dinar İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Yüzbaşı Mehmet Çırak, görevine başladı.

Çırak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeyi çok beğendiğini ve görev süresi içinde en iyi hizmeti vermeye çalışacağını söyledi.



Dinar'a bağlı 60 köyü tek tek ziyaret edeceğini aktaran Çırak, "İlçemizin köy sayısı gerçekten fazla. Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı olarak bütün köylerimize en iyi şekilde ulaşarak hizmet edeceğiz. Bu konuda muhtarlarımıza da çok büyük görevler düşüyor. Her muhtarın kendi köyünde meydana gelebilecek olayları anında bize bildirmesi gerekiyor. Çünkü olaylara hızlı müdahale etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Dinar yeni doktor ataması

Dinar Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Polikliniğine ataması yapılan Uzman Dr. Görkem Bıtırak göreve başladı.

Görevine yeni başlayan uzman doktorla ilgili bir açıklama yapan Dinar Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Eren Pek, hastanenin uzman doktor kadrosunun genişlemeye devam edeceğini, ilçe halkına en iyi sağlık hizmetini sunacaklarını söyledi.