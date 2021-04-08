Dinamo Zagreb - Villarreal UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 1. çeyrek final maçları bugün oynanacak. Peki Dinamo Zagreb - Villarreal Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı. Bugün çeyrek final 4 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Dinamo Zagreb - Villarreal maçıdır. Peki Dinamo Zagreb - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

DİNAMO ZAGREB - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dinamo Zagreb - Villarreal maçı 8 Nisan Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

DİNAMO ZAGREB - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dinamo Zagreb - Villarreal maçını Bein Sports beIN Connect Web kanallarından izleyebilirsiniz.

DİNAMO ZAGREB - VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Maksimir Stadyumu, Zagreb'da oynanacak.