Dinamo Kiev, kamp için Antalya'yı seçti
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Dinamo Kiev, kamp için Antalya'yı seçti

03.02.2021 19:26 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:32

Ukrayna Premier Ligi'nde ilk sırada yer alan Dinamo Kiev, Antalya'da kamp yapıyor.

Ukrayna Premier Ligi'nde ilk sırada yer alan Dinamo Kiev, Antalya'da kamp yapıyor.

Beyaz-mavili kulübün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde devre arası kamp tercihi Türkiye oldu.

Daha önce Türkiye A Milli Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun başında olduğu Ukrayna temsilcisinin Antalya kampı, Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Deluxe Golf Belek Oteli'nde gerçekleşiyor.

Dinamo Kiev'in A Takım kafilesi 55 kişiden oluşurken, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımları da kamp için Antalya'da bulunuyor.

Antalya kampı sürecinde şu ana kadar iki hazırlık maçı oynayan beyaz-mavililer, ilk karşılaşmada Bulgaristan 1. Lig takımlarından Ludogorets Razgrad'a 2-1 yenildi. Ukrayna ekibi, Gürcistan 1. Ligi ekibi Dinamo Tiflis'i ise 1-0 yendi.

Dinamo Kiev, üçüncü hazırlık maçında Bulgaristan 1. Lig takımlarından CSKA 1948 Sofya ile yarın karşılaşacak.

Ukrayna ekibinin Antalya kampı 8 Şubat'ta sona erecek.

Dinamo Kiev, kamp için Antalya'yı seçti
Dinamo Kiev, kamp için Antalya'yı seçti
Dinamo Kiev, kamp için Antalya'yı seçti
Dinamo Kiev, kamp için Antalya'yı seçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dinamo Kiev

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