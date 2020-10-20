Dinamo Kiev - Juventus maçı hangi kanalda, şifreli mi? Dinamo Kiev - Juventus maçı saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün karşı karşıya gelecek takımlardan bazıları da Dinamo Kiev ve Juventus. Peki, Dinamo Kiev muhtemel 11'i ve Juventus muhtemel 11'i kimlerden oluşuyor? Dinamo Kiev Juventus maçı izle...