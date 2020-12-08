Dinamo Kiev - Ferencvaros UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ilk gün maçları oynanacak. Peki Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
DİNAMO KİEV - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı 8 Aralık Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
DİNAMO KİEV - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Dinamo Kiev - Ferencvaros maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.
DİNAMO KİEV - FERENCVAROS MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Kiev Olimpiyat Stadı, Kiev'da oynanacak.