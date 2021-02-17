Dinamo Kiev-Club Brugge maçının başlama saati değişti
17.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:51
UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Belçika'nın Club Brugge takımı arasında yarın oynanacak son 32 turu ilk maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Belçika'nın Club Brugge takımı arasında yarın oynanacak son 32 turu ilk maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın olumsuz hava koşulları sebebiyle TSİ 20.55 yerine 18.00'de başlayacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge