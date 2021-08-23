Dinamo hırsızları JASAT'tan kaçamadı
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Dinamo hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Dinamo hırsızları JASAT'tan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmaris Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde içinde çok sayıda iş makinası, araç ve malzeme barındıran, çevresinde güvenlik tedbiri bulunmayan tesisten hırsızlık olayının olabileceği şüphesine üzerine Marmaris JASAT timleri tarafından kontroller başlatıldı.

Marmaris Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde içinde çok sayıda iş makinası, araç ve malzeme barındıran, çevresinde güvenlik tedbiri bulunmayan tesisten hırsızlık olayının olabileceği şüphesine üzerine Marmaris JASAT timleri tarafından kontroller başlatıldı.

JASAT ekiplerinin gözetim altında tuttuğu tesisten iki kişinin dışarıya malzeme taşıdığı tespit edilmesi üzerine; tesis çevresinde yapılan araştırmada plakası tespit edilen araç bölgede görülmüş ve iki şahıs 20 adet dinamo motorunu taşırken suçüstü yakalandı.

Şahısların kimlik tespitlerinde C.E. ve D.S. isimli şahıslar oldukları tespit edilirken, yapılan mülakatta olay yerinde üçüncü bir şahsın daha olduğu bilgisi alınmış ve hurdacılık yaptığı tespit edilen V.Y. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Şüphelilerin devam eden sorgusunda 20-25 gün önce tesisten bakır kablo çaldıkları da tespit edilirken, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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