Dinamo Batum-Demir Grup Sivasspor
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Dinamo Batum-Demir Grup Sivasspor

Dinamo Batum-Demir Grup Sivasspor
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Batum ArenaHakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)Dinamo Batum: Kupatadze, Teidi,...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Batum Arena

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Dinamo Batum: Kupatadze, Teidi, Azatskiy, Jigauri, Manjgaladze, Azarov, Mamuchashvili, Altunashvili, Kobakhidze, Chabradze, Flamarion

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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