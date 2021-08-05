Dinamo Batum-Demir Grup Sivasspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Batum ArenaHakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)Dinamo Batum: Kupatadze, Teidi,...