Dinamitlerle birlikte şelaleye düşen definecilerin kurtarılma anları böyle görüntülendi
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Dinamitlerle birlikte şelaleye düşen definecilerin kurtarılma anları böyle görüntülendi

Dinamitlerle birlikte şelaleye düşen definecilerin kurtarılma anları böyle görüntülendi Definecilerin zorlu kurtarılma yolculuğu drone ile böyle görüntülendi Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düşen 2 kişinin zorlu kurtarılma anı drone ile saniye saniye...

14.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:59

Dinamitlerle birlikte şelaleye düşen definecilerin kurtarılma anları böyle görüntülendi

Definecilerin zorlu kurtarılma yolculuğu drone ile böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düşen 2 kişinin zorlu kurtarılma anı drone ile saniye saniye böyle görüntülendi.

Bilecik'ten İznik'e define aramak için gelen 2 kişi, Tacir Mahallesi'ndeki Kanyon bölgesine indi. Şahıslar kanyon içerisinde dinamit patlattı. Bu sırada yerinden sökülen kayalar 2 kişinin bulunduğu bölgeye doğru yuvarlandı. Bulundukları yerdeki toprağın da kaymasıyla şelaleden yuvarlanan iki kişi yaralandı.

Jandarma ve sağlık ekipleri dinamitlerle birlikte buldu

Olay 112 sağlık ekiplerine ihbar edildi. İhbar ile birlikte harekete geçen ekipler dağlık arazide uzun süre yürüyüp şelaleden yuvarlandıkları iddia edilen 2 kişiyi aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından şelaleden düştükleri belirlenen isimlerinin Osman Ak ve İlhan Kaya olduğu öğrenilen 2 kişi dere yatağında dinamitlerle birlikte yaralı halde bulundu. Dinamitlerin patlama ihtimaline karşı jandarma olay yerinde tedbir alıp şahısların yanına kontrollü bir şekilde indi. Ellerinden yüzlerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların düştükleri yerden çıkarılmaları için bölgeye AFAD ekipleri sevkedildi. Dinamitler ile ilgili olay yerine jandarma bomba imha timi gönderildi. Dinamitlerin kontrollü şekilde toplanmasının ardından yaralı şahısların olay yerinde ilk müdehaleleri yapılıp sedye ile yukarı çekilerek ambulansın bulunduğu bölgeye kadar taşındı. Çeşitli yerlerinde yanık yaraları oluşan Ak ve Kaya 112 ambulansı ile İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlatıldı.

2 definecinin zorlu kurtarılma yolculuğu drone ile böyle kaydedildi

Dinamitleri patlattıktan sonra şelaleden düşen ve orada yaralanarak mahsur kalan 2 kişinin kurtarılma çalışmaları yaklaşık 3 saat boyunca devam etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan 2 kişi AFAD, AKUT, ANDA ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kanyona ulaşarak yaralılara müdahale eden ekipler, yaralı olan 2 kişiyi 10 kilometre boyunca sedyede taşıdı. Patika ve ormanlık alanlardan geçerek sedyedeki 2 defineciyi ambulansa getirdi. Ambulansa alınan 2 yaralı İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplerin yaralıları sedye ile taşıdığı zorlu kurtarma yolculuğu drone ile saniye saniye böyle kaydedildi.

Dinamitlerle birlikte şelaleye düşen definecilerin kurtarılma anları böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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