Dinamit patlatan 2 defineci, Tacir Kanyonu'nda mahsur kaldı (3)
DEFİNECİLER HASTANEYE KALDIRILDIBursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan defineciler Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49), arama-kurtarma ekiplerinin 1 saat süren çabasıyla ambulanslara ulaştırıldı.
14.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:36
DEFİNECİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Bursa'nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu'nda mahsur kalan defineciler Osman Ak (45) ve İlhan Kaya (49), arama-kurtarma ekiplerinin 1 saat süren çabasıyla ambulanslara ulaştırıldı.
Yaralı 2 kişi, İznik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA