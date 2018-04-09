Dinamit İmhası Sırasında Şehit Düşen Uzman Çavuş İçin Tören
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dinamitlerin imhası sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi Erzurum'da, düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dinamitlerin imhası sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Serdal Güneş'in cenazesi Erzurum'da, düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.
Şehit Uzman Çavuş Güneş'in cenazesi Kemaliye ilçesinden askeri helikopterle alındıktan sonra Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şehidin naaşı otopsinin ardından Mareşal Çakmak Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneden alındıktan sonra konvoy eşliğinde Hava Meydan Komutanlığına getirilen şehit Güneş için tören düzenlendi.
Törende, şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.
Törene şehidin eşi Sevilay, 9 yaşındaki kızı Buğlem, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erzurum Vali Yardımcısı Muharrem Eligül, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ve askeri erkan katıldı.
Tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehidin cenazesi, askeri uçakla memleketi Niğde'ye uğurlandı.
Kemaliye ilçesinde bu sabah meydana gelen olayda, dinamitlerin imhası sırasında uzman çavuş Serdal Güneş şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.