"'Dinamik Eğitim Modeli' ile çocukların gelişimi desteklenecek"

TEK Okulları Kampüs Müdürü Jale Zinet Ertuk okul bünyesinde uygulanan "Dinamik Eğitim Modeli'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertuk, "Temel amacımız çocuklarımızın bilişsel gelişim, dil gelişimi, motor gelişim, sosyal-duygusal gelişim ve öz bakım becerileri olmak üzere beş gelişim alanını destekleyerek geliştirmektir. Onları en donanımlı şekilde ilkokula hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

TEK Okulları Kampüs Müdürü Jale Zinet Ertuk, erken çocukluk döneminin, eğitimsel sürecin en önemli dönemi olduğuna işaret ederek, "İnsan yaşamında beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönem, 0–6 yaş arasıdır. Bu dönemde çocuklarımız hayatları boyunca sahip olabilecekleri en hızlı ve kalıcı öğrenme kapasitesine ulaşır. Yapılan araştırmalar, insan karakter ve kişiliğinin yüzde 70'inin 0-6 yaş aralığında oluştuğunu göstermektedir" açıklamasında bulundu.

"ONLARI EN DONANIMLI ŞEKİLDE İLKOKULA HAZIRLIYORUZ"

Erken çocukluk eğitimi modelinin önceliğinin "meraklı, öğrenmeye istekli, araştıran, özgüvenli ve kendisini ifade edebilen bireyler yetiştirmek" olduğuna dikkat çeken Ertuk, şöyle devam etti:

"Temel amacımız; çocuklarımızın bilişsel gelişim, dil gelişimi, motor gelişim, sosyal-duygusal gelişim ve öz bakım becerileri olmak üzere beş gelişim alanını destekleyerek geliştirmektir. Onları en donanımlı şekilde ilkokula hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz."

"ÖĞRENCİLER İNTERAKTİF ORTAMDA YABANCI DİL EDİNİYOR"

Yabancı dil eğitim sistemine ilişkin bilgiler de veren Ertuk, 4 yaş grubundan itibaren yabancı dil eğitim programının başladığını; bu kapsamda haftada 12 saat, İngilizce eğitim saatlerinde öğrencilerin interaktif ortamda yabancı dil edindiğini vurguladı. Ertuk "Çocuklarımızın öncelikle dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri, görsel okuma ve yazma çalışmalarını yapmaları destekleniyor. İkinci yabancı dil eğitimi olarak öğrencilerimiz Almanca dersi alıyorlar" dedi.

"ÇOCUKLARIN BECERİ VE YETENEKLERİ İÇİN CESARETLENDİRİLMELERİ GEREKİR"

Okul bünyesinde yetenek atölyesi bulunduğunu belirten Jale Zinet Ertuk, bu kapsamda drama, görsel sanatlar, fen ve doğa etkinlikleri, zeka oyunları, müzik ve spor bilimleri dersleri verildiğini söyledi. Ertuk açıklamasının devamında, "Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini önemsiyoruz. Okul öncesi yıllar; keşif, sosyal gelişme ve deneyim kazanma dönemidir. Çocukların beceri ve yeteneklerinin bir düzene konulması ve cesaretlendirilmeleri gerekir. Bu süreçte okul başlangıç tarihinden kasım ayına kadar eğitmenlerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından yapılan gözlemler doğrultusunda öğrencimiz yeteneklerine uygun atölyeye yerleştiriliyor. Haftada 2 ders saati olarak, o alana uygun aktivitelerde bulunuyorlar. Çocuğun bireysel ilgi alanlarını ve üstünlüklerini fark edip, onu cesaretlendirerek temel özelliklerini ve yaratıcı düşünme kabiliyetlerini geliştirmelerini destekliyoruz. Ayrıca, bireyin kendi olma sürecine destek sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

"EKOLOJİ VE DOĞA ATÖLYEMİZ 4 YAŞTAN İTİBAREN BAŞLIYOR"

TEK Okulları olarak her alanda yetenekli çocuk yetiştirmeye odaklandıklarını ifade eden Ertuk, "Yetenek ve ilgilerine göre çocuk yetiştirmek hedefimizdir. Farklılıklara saygı duyarak, öğrencilerimizi ilgi duyduğu alanda ilerletmek, öncelikli eğitim felsefemizdir." dedi. Okulun sosyal imkanlarından da bahseden Ertuk "Anaokulu öğrencilerimiz okulumuzun tüm sosyal ve fiziki imkanlarından faydalanıyor. Görsel sanatlar atölyesi, müzik atölyesi, inovasyon atölyesi, zeka oyunları atölyesi, yaşam becerileri atölyesi ve robotik atölyesi ile branş derslerimiz gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Doğa ve ekoloji bilgisi temel alınarak bir program oluşturulduğuna işaret eden Ertuk, bu çerçevede, doğal ortamda gözlem yapma, farklı bitki türlerini inceleme, hayvan bilgisi edinme, dünyanın ekolojik yapısı ve su ürünleri gibi alanlarda temel coğrafya bilgileri sağlandığını belirterek, "Ekoloji ve Doğa Atölyemiz ile doğal gözlem alanlarımızda 4 yaştan itibaren dersimiz işlenmektedir" dedi.