Dinamik denetleme Manyas'ta pazarda uygulandı

Cumartesi günlerinin sokak kısıtlamasından muaf tutulması üzerine Cuma günleri kurulan Manyas ilçe pazarı eskiden olduğu gibi Cumartesi gününe alındı.

Manyas İlçe pazarında İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Modeli " kapsamında Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Boztepe, Emniyet Karakol Amiri Sefer Yalçın ile birlikte denetim yaptı.

Kurallara uyan vatandaşlara ve pazarcı esnafına teşekkür eden Kaymakam Yıldız, 3 işyerini uyarırken, bir vatandaşa ise maske takmadığı için para cezası uygulandı. Kaymakam Yıldız, "Biz ceza yazma taraftarı olmadık, olmayız da! Ancak tüm uyarılara rağmen kural ihlallerinde bulunanları da affetmemizi beklemeyin. Bu cezalar sizler için, yani toplumun sağlığı için, Balıkesir'imizi yüksek risk gurubundan bir an önce düşük risk gurubuna getirmeyi amaçlıyoruz. Bu da ancak vatandaşımızın duyarlılığı ve kurallara uymasıyla mümkün olacaktır. Hepinizden fedakarlık ve sabır bekliyorum" dedi.

Kaymakam Fatih Yıldız Manyas ilçesinde "Dinamik Denetim Modelinde " tüm kurum amirleri ve STK başkanlarının da bulunduğu 77 kişi 26 guruba ayrılarak denetimlerini sürdürdüklerini açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı