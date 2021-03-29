Dinamik denetimlerde 32 bin 779 TL idari yaptırım
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Dinamik denetimlerde 32 bin 779 TL idari yaptırım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dinamik denetimlerde 32 bin 779 TL idari yaptırım

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgelerinde 27-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen dinamik denetimlerde 893 personel görev aldı.

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Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgelerinde 27-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen dinamik denetimlerde 893 personel görev aldı.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sürdürülen kontrollerde vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe uyarısı yapılırken, yapılan uygulamaya ve denetimlere İl Jandarma Komutanlığından 269 ekip ve 893 personel katıldı. İlçeler İl Jandarma Komutanlığı karargahından istihbarat, TEM, KOM, JASAT ve Asayiş ekipleri denetim ve uygulamalara destek verdi.

Denetimlerde 649 market, 281 berber ve kuaför, 602 Restoran, 503 Lokanta, 82 Pastane, 156 Kafe, 128 Kafeterya, kahvehane, çay bahçesi, halı saha, Pazar yerleri, konaklama tesisleri ve 216 açık alan olmak üzere toplam 3 bin 681 İşletme, 263'ü toplu ulaşım aracı olmak üzere 3 bin 897 araç ve 1 bin 216 kişi kontrol edildi.

Evde izolasyonda bulunan 237 kişi kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 37 şahıs hakkında 32 bin 779 TL idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. - MUĞLA

Dinamik denetimlerde 32 bin 779 TL idari yaptırım
Dinamik denetimlerde 32 bin 779 TL idari yaptırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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