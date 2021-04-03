Yurt genelinde "Tematik Denetimler" devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yurt genelinde "Tematik Denetimler" devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yurt genelinde 'Tematik Denetimler' devam ediyor

"Dinamik Denetim Modeli" sürecinde yeme içme yerlerine yönelik "Tematik Denetimler" devam ediyor.

"Dinamik Denetim Modeli" sürecinde yeme içme yerlerine yönelik "Tematik Denetimler" devam ediyor.

Ülke genelinde dün gerçekleştirilen ve 100 bin 773 personelin katıldığı denetimlerde; 149 bin 815 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi vb. işyeri kontrol edildi. Denetimlerde; bin 558 iş yerinin açık ve kapalı alanlarında yüzde 50 kapasiteli oturma düzeni planı hazırlamadığı belirlenirken, 383 işyerinin HES kodu sorgulaması yapmadığı tespit edildi. 354 işyerinin de belirlenen diğer salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı belirlendi. Denetimlerde 3 bin 175 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

Kontrollü normalleşme döneminde "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konu bazlı tematik denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda tüm il ve ilçelerde dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi vb. işyerlerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 8 bin 166 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 100 bin 773 personelden oluşan 25 bin 913 ekip görev yaptı. Toplam bin 82 işyeri/işletme tedbirlere uyulması konusunda uyarılırken 2 bin 523 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 144 suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerde 13 iş yeri kapatılırken 67 araç faaliyetten men edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz
Magazin Esra Erol Hande Erçel Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yurt genelinde "Tematik Denetimler" devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:44:49. #1.14#
title