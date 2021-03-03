Dinamik Denetim Modeli nedir? Dinamik Denetim Süreci genelgesi maddeleri nelerdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kontrollü normalleşme döneminde 'Dinamik Denetim Modeli'ne geçildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Süleyman Soylu, "14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz" dedi. Peki, Dinamik Denetim Modeli nedir?

Dinamik Denetim Modeli nedir? Dinamik Denetim Süreci genelgesi maddeleri nelerdir? İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi. 260 bin personelle yapılacak denetleme, Bakanlık tarafından yayınlanan 14 madde çerçevesinde gerçekleştirilecek.

DİNAMİK DENETİM MODELİ NEDİR?

Bakan Süleyman Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Kontrollü Normalleşme Döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçiyoruz.

14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir.

Yarın 260.000 personelle denetim gerçekleştireceğiz."

FAALİYET KOLLUK KUVVETLERİNCE YÜRÜTÜLECEK

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.

İŞ YERLERİ DENETLENECEK

Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek. Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

14 MADDELİK GENELGE

AZAMİ SEVİYEDE DESTEK

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarına azami seviyede destek sağlanacak. Vali ve kaymakamlar tarafından, her bir il/ilçe müdürünün başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak.

DENETİM EKİPLERİ OLUŞTURULACAK

İl/İlçe salgın denetim merkezleri bünyesinde bulunan İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni ekipler dahil edilecek

İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar üyelerinden yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak, bu ekipler hafta en az bir kez il/ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin işyerlerini denetleyecek.

HES KODU İHBARLARI ANLIK OLARAK EKİPLERE ULAŞACAK

Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşların etkin katılımını sağlamak için Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği arttırılacak, ihbarlar bu hat üzerinden yapılacak.

Yeni süreçte kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntülerden yararlanılacak, kamera kayıtlarında tedbirlere aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek.

KONAKLAMA TESİSLERİ VE OTELLERE DENETİM

Azami 300 kişiyle sınırlandırılan etkinliklerde en az 1 kamu personeli faaliyeti denetleyecek. Vatandaşlarımıza rehberlik edecek olan görevli kurallara uymayan birini gördüğünde ceza kesebilecek.

Konaklama tesislerine dair daha önceki genelgeler ile ağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kuralların sıkı sıkıya takibi sağlanacak, müzik (canlı müzik dahil) yayını ve eğlence düzenlenmesine dair kısıtlamaların uygulanmasına dinamik denetim modeli sürecinde de devam edilecek.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELER FAALİYETTEN MEN EDİLECEK

Dinamik denetim sürecinde; kolluk birimleri ve denetim ekipleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinin esasını rehberlik edici fonksiyon oluşturacak olup vatandaşlarımız ve işyerleri için kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecek.

Denetim faaliyetleri, vatandaşlarımıza rehberlik edecek şekilde olacak ve vatandaşlarımıza kurallara uyması ısrar edecek. Kurallara aykırılığa ısrar eden yerler geçici olarak faaliyetten men edilecek.

İL SALGIN AZALTMA PLANI HAZIRLANACAK

Valilerimizce illerinde salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edileceği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer alacağı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) ivedilikle hazırlanacaktır. Hazırlanan İl Salgın Azaltma Planı (SARAP), İl Pandemi Kurulu, Hıfzıssıhha Kurulu ve 13'üncü madde de belirtilen kurul toplantılarında paylaşılacak ve bir örneği de Bakanlığımıza gönderilecek.

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