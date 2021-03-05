"Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yapılan ilk denetimin sonuçları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

"Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yapılan ilk denetimin sonuçları belli oldu

05.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:02

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında ülke genelinde ilk kez gerçekleştirilen kontrollerde, 256 bin 295 işletme ve iş yeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında ülke genelinde ilk kez gerçekleştirilen kontrollerde, 256 bin 295 işletme ve iş yeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı kontrol edildi.

Bakanlık, dün Türkiye genelinde 48 bin 67 ekip ve 260 bin personelin katılımıyla "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde yapılan ilk denetimin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 256 bin 295 işletme ve iş yeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi.

Denetimlerde, 1561 işletme ve iş yerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edildi, 1816 işletme ve iş yeri tedbirlere uyum konusunda uyarıldı.

Kontrollerde, Kovid-19 kurallarına aykırılıkta ısrar ve tedbirleri ihlal gibi suistimal edici tutum ve davranışta bulunan 33 bin 963 işletmeye, iş yerine, kişiye idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde 4 iş yerine kapatma cezası verildi, 190 kişi/iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca ülke genelinde ilk defa gerçekleştirilen "Dinamik Denetim Modeli" kapsamındaki kontrollerde vatandaşların maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları da denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Hande Soral Kenan Doğulu Sedat Kapurtu
Spor Erol Bulut Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yapılan ilk denetimin sonuçları belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 22:02:24. #1.16#
title