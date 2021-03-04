Dinamik denetim faaliyetleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dinamik denetim faaliyetleri başladı

04.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:21

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Bursa ve çevre illerde denetimlere başlanıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Bursa ve çevre illerde denetimlere başlanıldı.

Osmangazi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne gelen Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş burada denetimlerde bulundu.

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Canbolat, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Canbolat, vatandaşlardan orta riskli şehirlerden olan Bursa'daki mevcut durumun korunması ve daha iyi hale getirilmesi için dikkatli olmalarını istedi.

Denetime Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.

Kentte genelgede belirtilen kapsamda dinamik denetim çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Dinamik denetim faaliyetleri başladı
Dinamik denetim faaliyetleri başladı
Dinamik denetim faaliyetleri başladı
Dinamik denetim faaliyetleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece İrem Derici Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Taşdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dinamik denetim faaliyetleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:32:16. #1.14#
title