Dinamik denetim faaliyetleri başladı

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İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Bursa ve çevre illerde denetimlere başlanıldı.

Osmangazi ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne gelen Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş burada denetimlerde bulundu.

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Canbolat, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Canbolat, vatandaşlardan orta riskli şehirlerden olan Bursa'daki mevcut durumun korunması ve daha iyi hale getirilmesi için dikkatli olmalarını istedi.

Denetime Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.

Kentte genelgede belirtilen kapsamda dinamik denetim çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar